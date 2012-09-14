Кондолиза Райс в Ялте предостерегла от ближневосточного варианта

Об этом в своем специальном выступлении на сессии «Будущее глобального мироустройства и безопасности» 9-й Ялтинской ежегодной встречи сказала 66-й Государственный секретарь США, доктор Кондолиза Райс, сообщили УНИАН в пресс-службе YES.

В частности, К.Райс подчеркнула, что «за последние десять лет международная система пережила три огромных шока. Для десяти лет это много. И неудивительно, что мир ощущает, что изменения слишком быстрые, иногда неконтролируемые и опасные».

По ее мнению, первым шоком были события 11 сентября 2001 года. В результате атак на Всемирный торговый центр и правительственные здания американцы изменили свое восприятие физической безопасности. «Мы также поняли, что самая большая опасность идет не от столкновения больших и мощных стран, но от таких стран как Афганистан, от террористических группировок», - сказала бывший Госсекретарь США.

Страшнее атаки 11 сентября, продолжила К.Райс, могла быть только атака с применением оружия массового поражения. «Потенциальное объединение самого опасного в мире оружия с самыми опасными игроками несет крупнейшую угрозу международной безопасности», - отметила она.

Вторым глобальным шоком, по мнению К.Райс, стал финансовый кризис 2008 года, который бросил вызов экономической безопасности мира. Изменились представления о сбережениях – недвижимость уже перестала быть надежной сферой вложений. Большое количество людей осталось без работы, и есть серьезные сомнения, смогут ли они получить работу в будущем. В результате этого шока мир обнаружил, что «технологии наказывают людей, у которых нет достаточного образования. Работы за 8 долларов в час исчезли». Этот шок привел к драматическим социальным последствиям – в частности, возникли конфликты между правительствами и народами, в том числе, и по вопросу возраста выхода на пенсию.

Наконец, третьим шоком К.Райс назвала революции на Ближнем Востоке. «То, что происходит, показывает очень четко: авторитаризм нестабилен. Рано или поздно люди потребуют таких же прав, которые имеют люди в демократиях», - сказала экс-госсекретарь США. И это является большим уроком для всех лидеров, исповедующих авторитарный стиль руководства страной. Ведь альтернативой распространения демократии будет революция, которая является гораздо худшим сценарием, чем реформы.

«Гнев народа – это ужасный путь политических реформ, это неправильный путь политических реформ. Революции являются редко положительным сценарием развития событий. Революции безобразны, жестоки, ведут к непонятным, непредсказуемым, нестабильным результатам», - подчеркнула К.Райс.

Под влиянием трех глобальных шоков мир драматически изменился. В такие моменты, по мнению К.Райс, очень важно сосредоточиться на основополагающих вещах. «Когда происходят тектонические сдвиги, мы должны думать, как мы можем перестроиться, как мы можем гарантировать большую свободу, большую безопасность и лучший мир», - отметила она.

*** 9-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» проходит с 13 по 16 сентября 2012 г. в Ливадийском дворце Ялты. Более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир.