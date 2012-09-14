Жена Луценко пожаловалась на тюремщиков Лутковской

Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина заявляет об отказе руководства исправительной колонии предоставить надлежащие условия для встреч бывшего министра со своими защитниками, что нарушает его права.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Политической партии «Народная Самооборона», об этом И.Луценко написала в открытом письме Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

По словам И.Луценко, с момента перевода Ю.Луценко в исправительную колонию все свидания с адвокатами и гражданским защитником проходят в общей комнате для краткосрочных свиданий без соблюдения права на конфиденциальность.

И.Луценко отмечает, что, в соответствии с законодательными нормами и приложением к Правилам внутреннего распорядка учреждения исполнения наказаний, встречи должны проходить в комнатах краткосрочных свиданий, которые оборудованы только двумя столами (для осужденного и адвоката), разделенными стеклянной перегородкой между столами высотой 20 см.

И.Луценко отмечает, что, согласно правовому статусу, Ю.Луценко является осужденным, однако приговор не вступил в законную силу. «Замечу, что в соответствии с требованиями ст. 12 Закона о предварительном заключении, четко указано, что лицо, находящееся в предварительном заключении, то есть взятое под стражу, имеет право на свидание с защитником наедине, причем без ограничения количества свиданий и их длительности», - говорится в письме.

По словам И.Луценко, законом также предусмотрено, что на администрацию учреждения, где находится такое лицо, возложена обязанность обеспечить условия для проведения таких свиданий, в том числе и тех, которые исключают при свидании с защитником возможность третьих лиц иметь доступ к информации.

И.Луценко обращает внимание, что, согласно требованиям статьи 48 УПК, защитник с момента допуска к участию в деле тоже имеет право на такие свидания со своим подзащитным без ограничений их количества и длительности.

Она также отмечает, что Законом об адвокатуре и адвокатской деятельности категорически запрещается вмешательство в частное общение адвоката с клиентом.

«Обращаясь к Вам, отмечаю, что Юрий Луценко является гражданином Украины, конституционные права которого нарушены, а их защита входит в Ваши полномочия.

Прошу Вас доказать не только защитникам осужденного экс-министра Юрия Луценко, но и всем гражданам Украины, что задекларированные слова Уполномоченного по правам человека не расходятся с делом», - говорится в письме.