Кондолиза Райс говорит, что демократии без независимого суда не может быть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 66-й госсекретарь сказала сегодня в Ялте в ходе 9 Форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

Отвечая на вопросы оператора дискуссии, она напомнила, что сегодня бывший президент Польши Александр Квасьневский интересовался у главы Украинского государства Виктора Януковича заключением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко: «страна должна осторожно относиться к тому, чтобы преследование не выглядело политически мотивированным».

По словам К.Райс, сегодня может быть один лидер, завтра другой, но при этом в государстве обязательно должно быть справедливое правосудие.

В целом, говоря о ситуации в Украине, К.Райс отметила, что США видят как позитивные моменты, так и есть вопросы, которые беспокоят Америку.

К.Райс добавила, что демократия - это сложный процесс.