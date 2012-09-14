Кондолиза Райс говорит, что демократии без независимого суда не может быть
Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что в Украине, если она хочет быть демократической страной, должен быть справедливый суд.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом 66-й госсекретарь сказала сегодня в Ялте в ходе 9 Форума Ялтинской европейской стратегии (YES).
Отвечая на вопросы оператора дискуссии, она напомнила, что сегодня бывший президент Польши Александр Квасьневский интересовался у главы Украинского государства Виктора Януковича заключением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко: «страна должна осторожно относиться к тому, чтобы преследование не выглядело политически мотивированным».
По словам К.Райс, сегодня может быть один лидер, завтра другой, но при этом в государстве обязательно должно быть справедливое правосудие.
В целом, говоря о ситуации в Украине, К.Райс отметила, что США видят как позитивные моменты, так и есть вопросы, которые беспокоят Америку.
К.Райс добавила, что демократия - это сложный процесс.