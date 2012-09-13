Тюремщики показали фото тайника Тимошенко
21:44, 13 сентября 2012Политика
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Государственная пенитенциарная служба Украины обнародовала фото дозиметра, который сегодня изъяли в палате экс-премьера.
Так выглядел тайник Тимошенко
Как сообщал УНИАН, тайник, замаскированный под обычную книгу (Уголовно-процессуальный кодекс Украины), был обнаружен во время проведения планового осмотра помещения и личных вещей.
В указанном тайнике, а также в прикроватной тумбочке хранились запрещенные для обращения предметы (технические устройства).
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