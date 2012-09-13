Тюремщики показали фото тайника Тимошенко

Как сообщал УНИАН, тайник, замаскированный под обычную книгу (Уголовно-процессуальный кодекс Украины), был обнаружен во время проведения планового осмотра помещения и личных вещей.

В указанном тайнике, а также в прикроватной тумбочке хранились запрещенные для обращения предметы (технические устройства).

