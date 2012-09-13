Власенко не удивится, если тюремщики найдут у Тимошенко в душевой кабине танк

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко называет провокацией сообщения Государственной пенитенциарной службы Украины о выявлении в палате экс-премьера в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове тайника с запрещенными предметами и лекарствами неустановленного происхождения.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Я разговаривал с Плахотнюком (адвокатом Александром Плахотнюком – УНИАН) только что, он мне сказал, что это очередная провокация пенитенциарной службы, и в присутствии Юлии Владимировны ни о каких лекарствах речь не шла. Они же уже находили лекарства в каких-то душевых кабинах, в которые все имеют право заходить. Потом рассказывали, что это Юлия Владимировна. О пилюлях – это чистой воды провокация. Вы же понимаете, что они могут сказать, что нашли у нее скрытый в душевой кабине танк. Можно сказать, что угодно», - отметил С.Власенко.

Комментируя информацию об обнаруженном тайника, защитник иронически отметил, что Ю.Тимошенко просто положила в книгу свои дозиметры, которые использовались исключительно для измерения уровня радиации, но работники пенитенциарной службы расценили это как попытку скрыть «запрещенные для обращения предметы».

«Тайник – это, по их мнению, когда человек в книгу положил дозиметр, это они называют гордым словом «тайник», - сказал С.Власенко.

Отвечая на вопрос, на самом ли деле в палате Ю.Тимошенко фиксировался повышенный уровень радиации, защитник сказал: «По нашим данным, да. Дозиметры использовались для определения уровня радиации, уровень радиации был завышен».

По мнению С.Власенко, проведение в палате Ю.Тимошенко обыска являются «ответом на вчерашнюю ситуацию Абапловой (сокамерницей Ю.Тимошенко Юлией Абапловой - УНИАН), и это попытка изъять какие-то доказательства, я имею в виду эти дозиметры, чтобы потом начали говорить, что уровень радиации там нормальный».

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная пенитенциарная служба заявила, что обнаружила в палате Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко и ее сокамерница, «тайник».

Тайник, замаскированный под обычную книгу (Уголовно -процессуальный кодекс Украины), был обнаружен во время проведения планового осмотра помещения и их личных вещей.

В указанном тайнике, а также в прикроватной тумбочке она хранила запрещенные для обращения предметы (технические устройства).

Кроме этого, по данным ГПтС, в личных вещах Ю.Тимошенко были обнаружены и изъяты лекарства неустановленного происхождения.

В свою очередь экс-премьер заявила, что конфискованные у нее дозиметры четыре раза показывали существенное превышение норм радиационного фона в больничной палате.