Адвокат подозревает, что лекарства Тимошенко подбросили

Об этом А.Плахотнюк заявил после встречи с экс-премьером, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

Адвокат считает, что лекарства, которые, согласно заявлению пенитенциарной службы якобы были изъяты при обыске у Ю.Тимошенко, ей могли подбросить.

«Юлия Тимошенко мне сообщила, что у нее были изъяты дозиметры, но ни о каких лекарствах она мне не сообщала», - сказал А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная пенитенциарная служба заявила, что выявила в палате Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко и ее сокамерница, тайник.

Тайник, замаскированный под обычную книгу (Уголовно-процессуальный кодекс Украины), был обнаружен во время проведения планового осмотра помещения и их личных вещей.

В указанном тайнике, а также в прикойковой тумбочке она хранила запрещенные для обращения предметы (технические устройства).

Кроме того, по данным ГПтС, в личных вещах Ю.Тимошенко были обнаружены и изъяты лекарства неустановленного происхождения.