Адвокат: У Тимошенко в палате провели обыск и изъяли два дозиметра

Как сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк, об этом ему сообщила его подзащитная во время сегодняшней встречи, которая все-таки состоялась после полуторачасовой задержки. А.Плахотнюк сообщил, что на встречу с Ю.Тимошенко его пустили в 15.10, но сама экс-премьер появилась около 15.25.

«У них это прозвучало - «проводили режимные мероприятия». Что это такое? Реально это был обыск. Причем обыск в лучших традициях 37-го года: перевернули все в палате, все открутили, перекрутили. Это со слов Юлии Владимировны. Но, я думаю, стоит верить. Потому что полтора часа в одном помещении проводить обыск, сделать можно все что угодно», - сказал А.Плахотнюк. Он подчеркнул, что не знает, что искали, но были изъяты два радиационных дозиметра.

«Что искали не понятно, но то, что изъяли, я могу сказать: изъяли два дозиметра, приборы, которыми измеряют радиацию, - один основной и один контрольный», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат отметил, что эти дозиметры принадлежат экс-премьеру и, по словам самой Ю.Тимошенко, об их наличии администрация больницы и колонии знала.

«О них администрация была в курсе, они были еще из Лукьяновского СИЗО», - отметил он.

А.Плахотнюк отметил, что Ю.Тимошенко добровольно и самостоятельно показала людям, которые проводили обыск, эти дозиметры.

А.Плахотнюк выразил удивление тем, что у Ю.Тимошенко изъяли приборы, которые не запрещены в использовании.

«Для чего они были изъяты, не понятно. Потому что прямого запрета на эти приборы нет. Они используются только для измерения уровня радиации, больше ни для чего. Теперь Юлия Владимировна лишена возможности объективно оценивать обстановку в палате и тех местах, где она находится», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат подчеркнул, что сама Ю.Тимошенко и ее защита сообщат о сегодняшнем инциденте в прокуратуру и Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвоката Ю.Тимошенко А.Плахотнюка не пускали к подзащитной, которая находится на лечении в харьковской больнице “Укрзализныци”. При этом адвокат отметил, что до обеда его пустили к подзащитной, и когда он покидал больницу, то предупредил, что вернется в 14.00. “Но сейчас меня уже не пускают... Есть такое подозрение, что что-то там сейчас происходит, о чем я не должен знать. Что это может быть, я даже не хочу предполагать. Иначе меня бы пропустили”, - добавил адвокат.