В колонии говорят, что сокамерница на Тимошенко не жаловалась

Об этом на брифинге в исправительном учреждении сообщила заместитель начальника Качановской исправительной колонии по социально-воспитательной и психологической работе Оксана Кошлач, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, жаловалась ли Ю.Абаплова на давление со стороны своей сокамерницы.

«Ни в устной, ни в письменной форме таких заявлений не было», - сказала О.Кошлач.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, зафиксировали ли сотрудники колонии, которые ведут видеонаблюдение в помещении, где содержалась Ю.Тимошенко, факты давления экс-премьера на Ю.Абаплову, О.Кошлач сказала: «Этого я не могу сказать, не я же веду видеонаблюдение».

Как сообщал УНИАН, 12 сентября С.Власенко обнародовал письмо Ю.Абапловой, датированное 25 марта, в котором она заявляет о давлении. По словам защитника, сокамерница экс-премьера написала письмо, в котором речь идет о том, что ее заставили давать ложные свидетельства против Ю.Тимошенко. С.Власенко продемонстрировал и зачитал некоторые отрывки письма на 9 страницах, каждая из которых подписана, которое Ю.Абаплова по собственной инициативе написала ему лично.

Через несколько часов после этого Ю.Абаплова провела в Качановский колонии пресс-конференцию, на которой заявила, что письмо с вроде бы свидетельствующее о давлении, обнародованное С.Власенко, она написала под диктовку экс-премьера. Ю.Абаплова также опровергла информацию о том, что на нее оказывают давление работники пенитенциарной службы и что ее содержат в карцере.