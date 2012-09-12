Сокамерница Тимошенко уже заявляет, что письмо о давлении ей надиктовала экс-премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с журналистами в Качановской исправительной колонии заявила сама Ю.Абаплова.

«По поводу последних заявлений от госпожи Тимошенко хочу сказать, что да, действительно, я писала такое заявление, но писала под диктовку самой Тимошенко. Просто это называется использовали. Использовали тогда, используют сейчас и, я так понимаю, будут использовать и в дальнейшем », - сказала Ю.Абаплова.

Женщина опровергла информацию о том, что на нее оказывается давление и ее удерживают в карцере.

«Я хочу сказать, что жива, здорова, абсолютно не больна и, как я думаю, хорошо выгляжу. Поэтому то, что было сказано, что я сижу в карцере - это все не соответствует действительности. В интервью, которое я дала последнее, все правда. Никто на меня не давил, не бил, ногами не пинал», - сказала Ю.Абаплова.

Сокамерница экс-премьера объяснила, что она была вынуждена сейчас попросить встречи с прессой, поскольку о ней и членах ее семьи опубликовано много неправдивой информации. «Я обратилась к руководству колонии для того, чтобы встретиться с журналистами и сделать заявление, потому что очень много инсинуаций по поводу меня, по поводу ситуации в колонии, по поводу моих родных», - сказала Ю.Абаплова.

Как сообщал УНИАН, сегодня Власенко обнародовал письмо Ю.Абапловой от 25 марта, где она заявляет о давлении на нее. По словам защитника, сокамерница экс-премьера написала письмо, в котором указала на давление на нее и принуждение давать ложные показания против бывшего премьера.

Власенко продемонстрировал и зачитал некоторые выдержки письма на 9 страницах, каждая из которых подписана, который Ю.Абаплова по собственной инициативе написала ему лично.

Защитник отметил, что не может зачитать все письмо, поскольку он касается и других людей. Защитник также выразил обеспокоенность за жизнь Ю.Абапловой. «К сожалению, я должен от Юлии Абапловой это опубликовать, но этот документ касается и других людей, которые там упомянуты», - сказал Власенко пообещав, что некоторые отрывки письма сегодня будут опубликованы на сайте оппозиции.