Симоненко: правительство после выборов предложит другой бюджет

Об этом заявил на пресс-конференции в Донецке лидер Коммунистической партии Украины, народный депутат Петр Симоненко.

«Я хочу сказать, что до 28 октября, до дня выборов в Верховную Раду, Правительство представит парламентариям один бюджет, а после 28 октября будет другой», - сказал П. Симоненко. При этом он подчеркнул: «Сегодня мы аттракцион наблюдаем щедрости, а после 28 октября будет сказано правительством, если они останутся при власти, чтобы «граждане избиратели затянули потуже пояса».

«Сегодня, естественно, Партия регионов будет вносить популистский бюджет, потому что, если не будет внесен популистский бюджет, вы сами понимаете, что будет подвергнута серьезной критики их деятельность. Во-вторых, есть проблемы, связанные с МВФ», - заключил П.Симоненко.