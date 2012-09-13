Тягнибок раскритиковал прогноз Азарова по ВВП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок сообщил на пресс-конференции в Житомире, комментируя вступительное слово на заседании Кабмина в среду премьер-министра Николая Азарова, который сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4%.

О.Тягнибок заявил, что власть перед выборами манипулирует цифрами и пытается убедить население, что "жить стало лучше, жить стало веселее".

«Вот их плановый рост ВВП к благосостоянию населения не имеет никакого отношения. Есть показатели внешнеполитической деятельности частных кампаний Дмитрия Фирташа и Рената Ахметова по коксохимической и горно-металлургической промышленности», - отметил лидер ВО «Свобода».

Он также заявил, что дефицит бюджета в Украине перекрывается не за счет строительства или внешних заимствований, а за счет приватизации, поэтому это является фиктивным показателем успеха или неуспеха частных структур, которые есть при власти, а людей пытаются убедить в том, что в стране растет ВВП и автоматически имеется рост благосостояния населения.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

При этом ранее, во вступительном слове на заседании Кабмина в среду, премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4%.

Справка УНИАН. Бюджет-2012 рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.