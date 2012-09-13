В Луцке состоится Праздник трезвости

Об этом УНИАН сообщили организаторы мероприятия, которыми выступают Волынская епархия Украинской православной церкви Московского Патриархата, Волынское православное братство трезвости им. Иоанна Крондштатского в партнерстве с Луцким городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи при поддержке городского совета Луцка.

Как отмечают организаторы, целью Праздника трезвости является популяризация здорового образа жизни и привлечение внимания общественности к проблемам, которые возникают вследствие употребления спиртного.

Праздник будет проходить в Луцке впервые, и начнется он «Маршем трезвости», участники которого проследуют от главного корпуса Восточноевропейского университета им. Леси Украинки к Театральной площади.

Также в рамках праздника на главной площади Луцка состоится социально-спортивное мероприятие – открытый любительский турнир Волыни по богатырскому многоборью «Лучше трезвая жизнь, чтобы сила и слава была». Участники соревнований будут выполнять классические богатырские упражнения, которые предусмотрены на профессиональных стронгменовских турнирах.

Поддержать мероприятие в Луцк прибудут известные стронгмены, рекордсмены Украины – заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира в команде Кирилл Чупрынин и мастер спорта международного класса, самый сильный человек Украины в весе до 105 кг Владимир Рекша.

Справка УНИАН. На учете в Луцком городском центра социальных служб для семьи, детей и молодежи состоят 311 семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в которых воспитываются 590 детей. Среди этих семей, приблизительно, в 30%, алкогольная зависимость становится причиной жизненных трудностей. По статистике Минздрава, в Украине показатели детского алкоголизма занимают первое место в мире: 40% детей в возрасте от 14 до 18 лет в нашей стране зависимы от алкоголя. Эксперты утверждают, что с каждым годом алкоголизм в Украине «молодеет».