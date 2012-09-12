Кличко вновь призывает определить единых кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

В.Кличко заявил, что никто не может обвинить его партию в критике коллег по оппозиции. Он заявил, что власть ожидает этого, она хочет видеть противостояние между оппозиционными силами.

В.Кличко сказал, что хочет обратиться к коллегам из оппозиции с повторным предложением определить единых кандидатов от всех оппозиционных сил на каждом из мажоритарных округов.

По его словам, это необходимо, чтобы кандидаты от оппозиции победили своих оппонентов от власти.

В.Кличко напомнил, что «УДАР» предлагал другим оппозиционным силам свои критерии отбора единого кандидата, однако ответа так и не получил.

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По словам В.Кличко, еще остается время, чтобы в каждом округе определить человека, который будет авторитетом в этом регионе и который не сотрудничает с властью.

Он отметил, что «УДАР» инициировал создание общественных советов в каждом регионе для определения такого кандидата, который получил бы максимальные шансы победить кандидата от власти. «Мы снова обращаемся к представителям оппозиции: у нас еще есть 7 недель, еще есть время предпринять шаги, в результате которых может выиграть представитель от оппозиции в том или другом регионе», - сказал В.Кличко.