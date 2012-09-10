Генсек Совета Европы: Меня беспокоят действия против ТВі

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Меня беспокоят действия против канала ТВі», - сказал Т.Ягланд.

Он также выразил обеспокоенность законопроектом, внесенным рядом народных депутатов, «который ставит за цель снова криминализировать клевету».

«С моей точки зрения, это является первым шагом, который зачастую может приводить к попытке контролировать свободу слова», - сказал генсекретарь Советы Европы.

Он призвал всех журналистов своей деятельностью максимально поддерживать свободу слова.

«Полномочия, которые у вас есть, не были даны вам Богом. Они исходят из важнейших принципов демократии. Не соглашайтесь на то, чтобы на вас оказывалось любое давление, как из политических, так и из экономических соображений», - добавил Т.Ягланд.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Виталий Журавский (фракция Партии регионов) зарегистрировал в Верховной Раде законопроект “О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно ужесточения ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)”.

Изменениями к Уголовному кодексу, среди прочего, предусмотрено, что клевета, то есть распространение заведомо неправдивых сведений, которые позорят честь и достоинство другого человека или подрывают его репутацию, карается штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года.