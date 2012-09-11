Янукович задумал реформировать Кабмин
17:17, 11 сентября 2012Политика
3991
Президент Украины Виктор Янукович высказывается за реформирование Кабинета министров с целью увеличения внимания к промышленной отрасли экономики.
Виктор Янукович проводит совещание
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Днепропетровске на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики.
«Нам нужно будет очень серьезно подойти к работе Кабинета министров, усовершенствовать структуру Кабинета министров. Сегодня промышленность оказалась немножко в стороне, такого не должно быть», - сказал Президент.
При этом В.Янукович не уточнил, о каких именно изменениях в структуре правительства идет речь.
Говоря в целом о формировании государственной политики до 2017 года относительно развития промышленной отрасли, В.Янукович подчеркнул важность принятия соответствующей программы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter