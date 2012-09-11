Янукович задумал реформировать Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Днепропетровске на совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики.

«Нам нужно будет очень серьезно подойти к работе Кабинета министров, усовершенствовать структуру Кабинета министров. Сегодня промышленность оказалась немножко в стороне, такого не должно быть», - сказал Президент.

При этом В.Янукович не уточнил, о каких именно изменениях в структуре правительства идет речь.

Говоря в целом о формировании государственной политики до 2017 года относительно развития промышленной отрасли, В.Янукович подчеркнул важность принятия соответствующей программы.