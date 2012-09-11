Янукович прибыл в Днепропетровск
11:48, 11 сентября 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл с рабочей поездкой в Днепропетровск.
Янукович проведет совещание на «Южмаше»
Как передает корреспондент УНИАН, в рамках визита Президент посетит международную научную корпорацию «ВЕСТА», где откроет новый завод по комплексной переработке использованных аккумуляторных батарей.
Также В.Янукович планирует посетить Южный машиностроительный завод им. А.Макарова. Глава государства ознакомится с производством ракетной техники, образцами продукции предприятия и действующей моделью стартового комплекса ракетоносителя «Циклон-4» космодрома «Алкантара» в Бразилии.
На «Южмаше» Президент проведет всеукраинское совещание по вопросам поддержки реального сектора экономики.
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