Янукович прибыл в Днепропетровск

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках визита Президент посетит международную научную корпорацию «ВЕСТА», где откроет новый завод по комплексной переработке использованных аккумуляторных батарей.

Также В.Янукович планирует посетить Южный машиностроительный завод им. А.Макарова. Глава государства ознакомится с производством ракетной техники, образцами продукции предприятия и действующей моделью стартового комплекса ракетоносителя «Циклон-4» космодрома «Алкантара» в Бразилии.

На «Южмаше» Президент проведет всеукраинское совещание по вопросам поддержки реального сектора экономики.