Председатель ГНС Украины подпишет меморандум по улучшению процесса представлению отчетности

12 сентября 2012 года Председатель ГНС Украины Александр Клименко подпишет меморандум по улучшению процесса представлению отчетности, внедрению электронных сервисов и развитию электронного документооборота.

Это публичное предложение налоговиков разработчикам программного обеспечения, центрам сертификации ключей и общественным организациям о сотрудничестве в направлении развития электронного документооборота. Меморандумом предусмотрена совместная разработка программного обеспечения для представления отчетности, которая будет распространяться среди субъектов хозяйствования на безвозмездной основе.

Подписание состоится в рамках открытия Центра обслуживания налогоплательщиков при ГНИ в Печерском районе Киеве ДПС. В рамках мероприятия запланирован выход к прессе.

Мероприятие начнется в 14.30 по адресу: ГНИ в Печерском районе г. Киева ДПС, ул. Лескова, 4.

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 590-27-43, 247-35-01, 272-51-28 до 18.00 11 сентября 2012 года.