Власенко: тюремщики сфальсифицировали интервью бывшей сокамерницы Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник, народный депутат Сергей Власенко заявил на брифинге в Харькове, комментируя появление в СМИ интервью сокамерницы экс-премьера.

По данным С.Власенко, Ю.Абаплову, продержав 5 месяцев в карцере, заставили дать это интервью.

«Этого человека Юлии Абаплову после инцидента 20 апреля этого года, когда Юлию Владимировну грубо избили, принуждали дать свидетельства, что это она избила Тимошенко. После отказа Юлии Абапловой это сделать ее бросили в карцер с ограниченным доступом в течение 5 месяцев», - сказал С.Власенко.

По его словам, недавно на пресс-конференции адвокаты Ю.Абапловой заявили, что к их подзащитной не допускают ни защитников, ни отца.

С.Власенко отметил, что имеет прямые доказательства фальсификации интервью бывшей сокамерницы Ю.Тимошенко. «Я имею прямые доказательства подделки вчерашнего интервью, я знаю абсолютно четко, что ее принуждали сказать то, что она вчера сказала, но даже при этом этот мужественный человек не сказал ничего», - отметил защитник.

Обращаясь к должностным лицам ГПтСУ, С.Власенко заявил, что защита экс-премьера обнародует доказательства фальсификации вчерашнего интервью, если они будут продолжать совершать провокации в отношении Ю.Тимошенко.

«Я обращаюсь к пенитенциарной службе: если эта фальшивка будет и в дальнейшем распространяться, мы обнародуем эти доказательства в ближайшее время», - сказал защитник.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзализницы» в Харькове.