Адвокат говорит, что экс-сокамерницу Тимошенко прячут от родни

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил адвокат Ю.Абапловой Александр Серещенко.

С.Серещенко отметил, что является защитником Ю.Абапловой с июля.

19 июля между ним и отцом Ю.Абапловой Константином Смирновым был заключен договор об оказании ей правовой помощи, в частности для пересмотра приговора в касационном порядке.

Адвокат напомнил, что в апреле Ю.Абаплова была переведена в другую камеру колонии якобы по ее собственному заявлению. “Реальные причины перевода неизвестны. Как неизвестно и то, где и в каких условиях она сейчас находится. Ни мне, ни родственникам Юлии Абапловой это неизвестно”, - сказал он.

А.Серещенко утверждает, что уже три недели он безрезультатно пытается попасть на свидание к своей подзащитной. “Мне было 4 раза по разным поводам администрацией Качановской колонии отказано в предоставлении свидания”, - сказал он, добавив, что поводы для отказов абсурдны.

А.Серещенко отметил, что отцу Ю.Абапловой также отказывают в свиданиях с ней. “Начальник колонии вместе со своим первым замом вышли и сказали, что дочь, которая 2,5 года не видела отца и находится в местах лишения свободы, отказывается к нему выйти на свидание, потому что она ненакрашена”, - сказал адвокат.

Более того, по словам А.Серещенко, руководство колонии пыталось встретиться с отцом Ю.Абапловой и добиться от него расторжения договора с адвокатом.

А.Серещенко отметил, что на встречу отец его подзащитной пошел с ним и еще одним адвокатом. “Явившись на место встречи, отец опознал одного из работников колонии с расстояния 10 метров. Увидев, что отец Абапловой явился в сопровождении двух адвокатов, они просто разбежались”, - рассказал адвокат.

По словам А.Серещенко, данные события вызывают опасения за судьбу его подзащитной. “Не хотелось бы думать о самом плохом, но нам неизвестно, что с ней и почему ее от нас скрывают. Возможно, с ней уже что-то случилось”, - сказал адвокат.

А.Серещенко высказал мнение, что отказ во встречах обусловлен именно тем, что она была сокамерницей Ю.Тимошенко и могла видеть все незаконные действия, которые оказывались по отношению к экс-премьеру.

“Полагаю, что власть скрывает ее от защиты именно по этой причине и именно потому, что Юлия Абаплова в момент перевода Юлии Тимошенко из колонии в больницу находилась с ней в одной камере и видела, кто и как именно Юлию Тимошенко перевозил, и то, как ее избивали сотрудники Качановской колонии”, - сказал он.

Как считает адвокат, власти опасаются, что Ю.Абаплова может дать интервью по этому поводу. При этом он добавил, что о возможном избиении Ю.Тимошенко знает из сообщений СМИ.

А.Серещенко также отметил, что и он, и отец его подзащитной обращались с заявлениями в прокуратуру Харькова по факту попытки сотрудников колонии встретиться с ним. “Пока ответа нет”, - сказал он.

Кроме того, сообщил адвокат, подавалось обращение в Управление Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области с просьбой принять меры и предоставить свидание.

“Я не удивлюсь, если в ближайшее время появится заявление со стороны пенитенциарной службы о том, что Абаплова сама отказалась от моей помощи, и предъявят заявление, написанное от ее имени. Но я прекрасно знаю, как оказывается давление на заключенных”, - сказал А.Серещенко.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Государственная пенитенциарная служба заявила, что в камеру Ю.Тимошенко перевели двух новых осужденных женщин.

«Осужденная Ю.Абаплова, которая до вчерашнего дня проживала в одном помещении с осужденной Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии, была переселена в другое жилое помещение. Такое решение руководством колонии было принято на основании поданного личного письменного заявления самой осужденной Ю.Абапловой», - говорилось в сообщении пенитенциарной службы.