Пшонка: Тимошенко не избежать допроса по делу Щербаня

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу.

По словам В.Пшонки, сегодня только суд может разобраться, виновна ли Ю.Тимошенко в этом уголовном преступлении или нет.

«В плане расследования этого уголовного дела много есть вопросов к Тимошенко. Есть вопросы, в которых она должна пройти следственные действия – допрос, очные ставки. Мы говорим о том, что к Тимошенко есть у следствия вопросы по уголовному делу убийства Щербаня», - сказал генпрокурор.

В то же время В. Пшонка отметил, что проведение следственных действий затруднено, поскольку Ю.Тимошенко проходит реабилитацию.

«Она не хочет идти в суд и не хочет принимать следователей. Закончится ее реабилитация и следователи ей зададут многие вопросы. Никуда она не уйдет от следствия», - сказал В.Пшонка.