Кравчук стал врагом «русинского народа»

Протоиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), председатель «сойма подкарпатских русинов» Димитрий Сидор обвиняет экс-президента Украины Леонида Кравчука в попытках исключить русинский язык из принятого недавно закона «Об основах государственной языковой политики», чтобы он не получил статуса регионального.

Об этом Д.Сидор заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Новый закон о языках дал нам надежду, что это государство тоталитарное, возможно, будет иметь благой вид. Какая радость была для русинов, что русинский язык включен под давлением Европы... Но враг русинского народа, первый президент Кравчук опять предлагает исключить русинский язык из закона. Это верх цинизма, это преступление против русинского народа. Это повод открыть уголовное дело о межнациональной вражде», - сказал он.

Д.Сидор также отметил, что перепись населения в Украине 1991 года была «грубо сфальсифицирована властью».

«Украинская власть сознательно не захотела знать количество русинов. Новая перепись готовится в Украине, и опять украинская власть собирается не включить русинскую национальность в переписной лист. Это грубая фальсификация, грубая работа украинской власти против мирного коренного народа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2012 года известного активиста возобновления автономии Закарпатской области, протоиерея Украинской православной церкви Московского патриархата, лидера организации "сойм подкарпатских русинов" Д.Сидора приговорили к 3 годам лишения свободы условно за сепаратизм. Дело по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" против Д.Сидора было возбуждено следственным отделом УСБУ в Закарпатской области 5 декабря 2008 года.

Справка УНИАН. Русины - восточнославянская этническая группа, которая проживает в основном в Закарпатской области Украины и на востоке Словакии. В энциклопедических изданиях русинов относят к украинцам. Часть самих русинов и русинских организации считают себя отдельным народом и выступают за расширение своих прав.