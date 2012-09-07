За ТВі заступилась группа «Первого декабря»

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении Инициативной группы “Первого декабря”.

“Целенаправленная политика умалчивания, которая является ответственностью нынешней власти, привела к тому, что слово стало программируемым, конвоируемым, и запуганным. Следовательно, четвертая власть не выполняет свою основную миссию, которая заключается в том, чтобы быть на страже, будить и разоблачать неправду. В этих условиях особенно важно защитить независимые источники информации”, – говорится в обращении.

Известные интеллектуалы отмечают: «когда нет свободы слова, гражданин становится полностью беззащитным, ведь публичность – единственно действенный способ знать, а, следовательно – иметь возможность изменять».

Они убеждены, что “стране необходим честный, профессиональный и продуктивный разговор вокруг жизненно важных проблем, где будет гарантировано право голоса всем. А такой разговор невозможен без свободы слова и свободного доступа к информации. Защитив свободу слова и свободные средства массовой информации, среди которых телеканал ТВі, мы будем гарантировать шансы на демократическое развитие Украины”.

Участники Инициативной группы персонально призвали членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания – Владимира Манжосова, Евгения Баранова, Оксану Калетник, Ирину Опилат, Оксану Головатенко, Ларису Мудрак, Николая Фартушного – осознать свою общественную ответственность и возобновить в полном объеме вещание телевизионного канала ТВі.

Группа “Первого декабря” призвала всех граждан объединиться вокруг ответственности за будущее своей страны, выступить на защиту телеканала ТВі и присоединиться к всеукраинской акции протеста, которая состоится 8 сентября.

“Если мы искренне желаем жить свободными людьми в свободной стране – должны делать это вместе”, – подчеркнули участники Инициативной группы “Первого декабря”, в которую входят Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский.