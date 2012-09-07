В субботу в Киеве пройдет акция в поддержку ТВі

Об этом УНИАН сообщили в Комитете Независимого медиа-профсоюза Украины (НМПУ).

Профсоюз призывает членов организации принять участие в акциях в поддержку ТВі, которые также состоятся завтра на главных площадях других городов.

«Независимый медиа-профсоюз Украины выступает против немотивированных отключений телеканала ТВі из кабельных сетей по всей Украине. Тот факт, что канал прекратили транслировать в более чем 60 кабельных сетях, свидетельствует о политическом давлении на ТВі во время избирательной кампании», - подчеркивают в Комитете НМПУ.

По убеждению членов профсоюза, действия власти засвидетельствовали, что она боится резонансных расследований журналистов телеканала ТВі, которые разоблачают непрозрачные и коррупционные схемы деятельности властьпредержащих.