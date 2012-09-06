Завтра суд снова возьмется за дело Волги

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время судебного заседания в дебатах выступили защитники В.Волги и других подсудимых, фигурирующих в деле. Завтра в судебном заседании в дебатах будут выступать сами подсудимые. После чего, как ожидается, суд должен удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора.

Во время сегодняшних судебных слушаний сторона защиты В.Волги попросила переквалифицировать ему одну из статей обвинения – злоупотребление служебным положением - на более мягкую – служебная халатность.

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Как сообщал УНИАН, В.Волга возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал В.Волге меру пресечения в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор Янукович освободил В.Волгу от должности председателя Госфинуслуг.

12 сентября прошлого года стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги еще одно уголовное дело. Установлено, что В.Волга в 2010 году принял на государственную службу в Госфинуслуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы на должности главного специалиста одного из отделов.

4 сентября представители государственного обвинения попросили суд назначить В.Волге меру наказания в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.