ЦИК объявила предупреждение Жвании

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения заявления кандидата в депутаты Сергея Шумского, который также баллотируется в округе № 140.

"Объявить кандидату в народные депутаты Д.Жвании, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 140, предупреждение за нарушение ограничений проведения агитации, установленных законом Украины", - говорится в принятом постановлении.

Такое решение принято на основании признания Одесским апелляционным административным судом факта нарушений со стороны Д.Жвании законодательных норм о проведении агитационной кампании.

В то же время, по закону о выборах народных депутатов Украины, объявление предупреждения не приводит к отмене его регистрации и исключению из предвыборной борьбы.

Как сообщал УНИАН, Одесский апелляционный административный суд 30 августа признал противоправными действия кандидата в народные депутаты Д.Жвании, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 140, во время проведения агитационной кампании. В частности, речь идет о подкупе избирателей Беляевского района Одесской области путем передачи 275 комплектов школьной формы Троицкий общеобразовательной школе.

"Считать установленным факт нарушения кандидатом в народные депутаты по 140 избирательному округу Давидом Жванией п.13 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», который выражается в бесплатном предоставлении 275 комплектов школьной формы ученикам Троицкой общеобразовательной школы 1-2 степеней Беляевского района. Постановление суда обжалованию не подлежит", - говорилось в решении суда.