Суд признал, что Жвания подкупал избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции кандидат в депутаты от Объединенной оппозиции по тому же округу Сергей Шумский, уточнив, что «в ходе предвыборной кампании, а именно 24 августа, Д.Жвания в нарушение избирательного законодательства «подарил» 275 комплектов школьной формы Троицкой общеобразовательной школе Беляевского района Одесской области».

Адвокат С.Шумского предоставила журналистам копию постановления судебной коллегии от 30 августа, в котором, в частности, сказано: «Считать установленным факт нарушения кандидатом в народные депутаты по 140 избирательному округу Давидом Жванией п.13 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», что выразилось в бесплатном предоставлении 275 комплектов школьной формы ученикам Троицкой общеобразовательной школы 1-2 ступеней Беляевского района. Постановление суда обжалованию не подлежит».

По словам соорганизатора пресс-конференции юриста Оксаны Добровольской, «суд принял во внимание предоставленные истцом доказательства в виде фото- и видеоматериалов, на которых мажоритарщик Д.Жвания вручает детям школьную форму».

Она добавила, что зафиксировано и ряд других фактов непрямого подкупа избирателей этим кандидатом в депутаты ВР, а также нарушений избирательного законодательства при ведении агитационной кампании, которые в пятницу рассматриваются другим одесским судом. Однако коллегия судей пока не вынесла постановления по второму иску.

«Решения Апелляционного админсуда от 30 августа мы направим на рассмотрение и принятия решения в отношении Д.Жвании Центризбиркому»,- подытожила О.Добровольская.