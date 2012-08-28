Азаров говорит, что кризис не повторится, но все условия для него есть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе церемонии введения в эксплуатацию дома в Николаеве, построенного по программе «Доступное жилье».

«Мы специально ввели эту программу для того, чтобы наши граждане с небольшими доходами могли улучшить свои жилищные условия. В то же время участие граждан в этой и других программах позволит активизировать жилищное строительство», - сказал премьер.

«2008-2009 год у нас не повторится. А условия для повторения тех событий у нас есть, поскольку тяжелой остается ситуация с мировой экономикой и падает спрос на нашу продукцию», - сказал Н.Азаров.

Он также подчеркнул, что правительство ставит перед собой задачу строительства доступного жилья, а такие программы, как «Молодежное строительство», являются приоритетными, и Кабинет министров будет продолжать их реализовывать.

Н.Азаров вручил ключи от квартир жителям Николаева, получившим жилье в 64-квартирном многоэтажном доме в микрорайоне «Южный».