Брат Луценко принес присягу в ВР
10:23, 06 сентября 2012Политика
1732
Брат Луценко принес присягу народного депутата и вошел во фракцию НУ-НС.
Сергей Луценко стал нардепом
Сергей Луценко принес присягу народного депутата и вошел в состав фракции «Наша Украина – Народная самооборона».
Как известно, брат бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко - С.Луценко избран в Верховную Раду по списку НУ-НС.
По теме: Матчук сложил полномочия, чтобы пустить в ВР брата Луценко
Депутатская квота во фракции НУ-НС освободилась после того, как свои полномочия досрочно сложил народный депутат Виктор Матчук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter