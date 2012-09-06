Брат Луценко принес присягу в ВР

Сергей Луценко принес присягу народного депутата и вошел в состав фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

Как известно, брат бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко - С.Луценко избран в Верховную Раду по списку НУ-НС.

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Депутатская квота во фракции НУ-НС освободилась после того, как свои полномочия досрочно сложил народный депутат Виктор Матчук.