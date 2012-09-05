Население задолжало за газ 9 миллиардов гривен

Дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства с начала года сократилось на 5,4% (730 млн грн) и составляет 12,8 млрд грн. Среди самых больших категорий должников за газ – население. Сумма долга составляет 9 млрд грн (70%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк.

Также он сообщил, что долг коммерческих учреждений составляет 2,3 млрд грн (18%) бюджетных учреждений 650 млн грн (5%). Среди самых больших должников организации Минобороны (100 млн грн), Минобразования (66 млн грн) и МОЗ (13 млн грн).

«Самые большие должники: Киев, Донецкая, Днепропетровская области, то есть мегаполисы, где 99% домов отапливается централизовано», - сказал А.Близнюк.

Также он ожидает, что до конца года задолженность населения за газ увеличится до 19 млрд грн: «9 млрд грн, которые на сегодня есть, и еще, как минимум, 10 млрд грн их (долгов – УНИАН) будет до конца года с начала отопительного сезона», - подчеркнул он.

Также А.Близнюк сообщил, что из Госбюджета выделено 6,9 млрд грн на погашение разницы в тарифах и улучшение расчетов. На сегодня профинансировано 2 млрд грн. Еще на 2,3 млрд грн документы поданы в Минфин и ожидается финансирование.