Третьяков хочет до выборов отменить «языковой» закон

Об этом он заявил, комментируя предложение фракции Партии регионов отложить до будущего созыва запланирован на сентябрьскую сессию рассмотрение Закона "о государственной языковой политике", - сообщает ТСН.

По мнению Третьякова, откладывать решение этой проблемы - раскалывать страну. "Его надо было сразу назвать "Закон о русском языке"и далее по тексту, - заявил оппозиционный депутат. - Стопроцентно буду голосовать за его отмену. Потому что есть аксиомы - флаг, граница, гимн, язык. А принятый закон раскалывает столицу, раскалывает страну. Он должен быть отменен".

Также Третьяков подчеркнул, что большинство жителей Украины, которые в основном говорят на русском, никак себя не ассоциируют с Россией. "В нашей стране очень много русскоязычных патриотов Украины. Большинство из них живут в городах-миллионниках, прежде всего, в Киеве", - отметил Третьяков.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на выборах в парламент путем самовыдвижения по мажоритарному округу № 218, что объединяет части Святошинского и Деснянского районов.