У Литвина считают, что 9 фото спикера на главной странице сайта ВР - норма

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Аппарата ВР.

Как напомнили в пресс-службе, в понедельник народные депутаты Ирина Геращенко, Ольга Герасимюк, Александр Третьяков, Кирилл Куликов и Виталий Чепинога обвинили официальный веб-сайт парламента в выборочной подаче информационных сообщений в интересах председателя Верховной Рады Украины. В связи с чем пресс-служба и Информационное управление Аппарата Верховной Рады, которые обнародовали сообщение на веб-сайте парламента, напоминают, что «веб-сайт является официальным источником информации, созданным для освещения всесторонней деятельности парламента, в т.ч. народных депутатов Украины, к которым относится и руководство Верховной Рады».

Пресс-служба замечает, что «информационные сообщения на официальных веб-сайтах парламентов зарубежных стран о политической и законодательной деятельности их руководителей являются устоявшейся мировой практикой».

При этом пресс-служба заявляет, что «ни в одном сообщении пресс-службы о деятельности председателя Верховной Рады Украины не содержится ни агитационных материалов, ни информации о его работе как кандидата в депутаты по мажоритарному округу, о чем свидетельствует даже беглый анализ текстов соответствующих новостей».

«Крайне предвзятой и откровенно искаженной является и статистическая информация о количестве ежедневных информационных и фотоматериалов о деятельности председателя Верховной Рады Украины», - заявили в пресс-службе.

«Вызывает удивление заявление авторов обращения о несовершенстве структуры веб-сайта относительно размещения информации о законопроектах, которая размещается не после «новостей о поездках и интервью Литвина», а является отдельным разделом сайта после раздела «Пленарные заседания». Авторы обращения, трое из которых были профессиональными журналистами, элементарно путают жанры информационной работы: новости и информация об основной законотворческой деятельности парламента», - отметили в пресс-службе Аппарата ВР.

Также пресс-служба информирует авторов обращения, «которые, к сожалению, не затруднили себя ознакомлением со структурой и содержательным наполнением официального веб-сайта, что во время десятой сессии (06.02.2012-13.07.2012) Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины обнародовало 484 сообщения о рассмотрении законопроектов в парламентских комитетах, а информация о законопроектах размещается на 373 страницах соответствующего раздела. Кроме того, за межсессионный период (17.07.2012-23.08.2012) на веб-сайте опубликовано 17 сообщений об итогах работы комитетов на протяжении десятой сессии и планах работы на одиннадцатую сессию».

Кроме того, в пресс-службе отметили, что «на протяжении десятой сессии авторы обращения подали 4 законопроекта, один проект постановления и одну поправку к законопроекту, причем трое из них не подавали ни поправок, ни законопроектов, о чем свидетельствует информация, размещенная на официальном веб-сайте парламента».

«Учитывая необъективность и предвзятость обращения упомянутых депутатов, опубликованного вне парламентских информационных ресурсов, можно сделать единственный вывод - оно является пиар-ходом этих кандидатов в народные депутаты», - говорится в заявлении пресс-службы Аппарата ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, народные депутаты И.Геращенко, О.Герасимюк, А.Третьяков, К.Куликов и В.Чепинога обнародовали обращение к руководству парламента и народным депутатам с требованием на ближайшем заседании Согласительного совета и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины рассмотреть вопрос о недопустимости использования административного ресурса и служебного положения председателем Верховной Рады Украины В.Литвиным и дать публичную оценку этому факту.

Депутаты считают необходимым принять решение об упорядочении официального сайта парламента, приведении его в соответствие с его основным назначением – информированием граждан о работе Верховной Рады. Депутаты отмечают, что Верховная Рада недавно выделила значительные средства на обновление официального сайта парламента. Однако, констатируют они, «сегодня официальный сайт больше похож не на информационную страницу о деятельности Верховной Рады Украины, а на персональную страницу председателя ВР В.Литвина».