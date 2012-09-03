Перед выборами милиция закупает автозаки, водометы и щиты

Об этом со ссылкой на «Вісник державних закупівель» сообщает сайт "Наші гроші". 53 млн грн. направлено на закупку автомобилей спецназначения, которые должны быть поставлены МВД до конца октября, когда в Украине должны пройти парламентские выборы. Это 54 заднеприводные кроссоверы «Ssang Yong Rexton» по 260 тыс. грн., Оборудованные радиостанциями Vertex VX-2100, системой спутникового позиционирования типа Дрозд-М1, видеокамерами и видеорегистраторами Smarty и мобильными компьютерами. Аналогичным оборудованием должны быть оборудованы 20 автобусов Богдан А202.10 и восемь автобусов ПАЗ 4234, приобретенные по 400 тыс. грн. для перевозки бойцов МВД.

Также приобретены шесть водометных автомобилей на базе КамАЗ по 2,45 млн грн, 20 автобусов ПАЗ 4234 для перевозки задержанных и заключенных по 599 тыс грн. пять автозаков на базе ГАЗ-3302 по 218 тыс грн.

Основным поставщиком автотехники на сумму 26 млн грн выбрали ООО «Харьковская автомобильная торговая компания», зарегистрированное в апреле 2011 года с уставным капиталом 51 тыс. грн. на панамский офшор «Саусфорд прожектс корп. (Southford projects corp.)». Другими поставщиками выбраны ООО «Завод« Пожспецмаш »и ООО «Техкомплект». Милиция также приобрела 4800 противоударных щитов по 594 грн. / шт, такое же количество комплектов для защиты рук и ног по 651 грн., и тысячу заградительных металлических турникетов по 3570 грн. / ед. Из этих турникетов длиной 1,5 м и высотой 1,3 м можно монтировать мобильные барьеры в городах большого скопления людей. "Наші гроші" напоминают, что в июле военная часть 3078 Внутренних войск МВД приобрела военного оборудования на 105 860 000 грн. Эту закупку мотивировали подготовкой внутренних войск к обеспечению охраны общественного порядка во время Евро-2012.