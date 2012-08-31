Пшонка уверяет, что по делу Щербаня есть сдвиги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Дело расследуется, и, как каждое уголовное дело, которое расследуется, само понятие «расследование» говорит о диспозиции того, что есть и продвижения, есть следственные действия, выписанные в УПК. Поэтому ответ таков: уголовное дело расследуется, и пока не будут найдены доказательства и субъекты, которые являются заказчиками убийства Щербаня, дело будет расследоваться... активно расследоваться до конца логического процессуального завершения», - сказал В.Пшонка.