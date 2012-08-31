Пшонка уверяет, что по делу Щербаня есть сдвиги
14:10, 31 августа 2012Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заверяет, что в расследовании дела об убийстве депутата Евгения Щербаня есть сдвиги, но все заказчики убийства еще не установлены.
Виктор Пшонка говорит, что заказчики убийства еще не установлены
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.
«Дело расследуется, и, как каждое уголовное дело, которое расследуется, само понятие «расследование» говорит о диспозиции того, что есть и продвижения, есть следственные действия, выписанные в УПК. Поэтому ответ таков: уголовное дело расследуется, и пока не будут найдены доказательства и субъекты, которые являются заказчиками убийства Щербаня, дело будет расследоваться... активно расследоваться до конца логического процессуального завершения», - сказал В.Пшонка.
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