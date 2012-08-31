Тюремщики ломают голову, как преподнести этапирование Луценко

В Государственной пенитенциарной службе Украины подтверждают вывоз экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко сегодня утром из Киевского СИЗО в Менскую колонию Черниговской области для отбывания наказания.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.

«Да, действительно, Луценко сегодня утром примерно в 07.10 был вывезен из следственного изолятора в Менскую колонию», - сказал он .

На вопрос, каким образом сейчас, в связи с этапированием Ю.Луценко в колонию, будет происходить рассмотрение его апелляционной жалобы на приговор по делу об организации незаконной слежки, И.Андрушко сказал, что сейчас однозначного ответа дать не может.

«Не готов сказать сейчас, будут ли его доставлять в Апелляционный суд. Я думаю, что нет, хотя такое решение – рассматривать жалобу в присутствии или в отсутствие подсудимого - должен решить исключительно суд», - сказал он, добавив, что сегодня планируется по поводу этапирования экс-министра разъяснения председателя пенитенциарной службы для того, чтобы снять «какие-либо инсинуации».