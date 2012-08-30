Харьковский облсовет расскажет итальянской прокуратуре о ситуации с «Базисом»

Харьковский областной совет проинформирует прокуратуру Италии и Римский суд, который решает вопрос об экстрадиции в Украину экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова, о ситуации с основанным А.Аваковым банком ПАО "АКБ "Базис".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на сессии облсовета депутаты приняли данное решение и руководство облсовета поручило разработать и направить в прокуратуру Италии и Римский суд текст информации о ситуации с банком.

Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, выступая на сессии с итогами работы области за полгода, в частности, обратил внимание на ситуацию, сложившуюся с банком "Базис". Он подчеркнул, что на данный момент на счетах банка заблокированы крупные суммы предприятий и учебных заведений области.

М.Добкин предложил заслушать на сессии облсовета их представителей. Данное предложение поддержали депутаты.

На заседании выступил руководитель ОАО "Турбоатом" Виктор Субботин, который заявил, что предприятие не может вернуть из банка "Базис" 135 млн грн, которые хранятся на депозитах и остатках счетов предприятия.

По его словам, эти средства предприятие вложило в банк в 1998 году. "Однако в течение последнего полугода эти средства растворились", - сказал В.Субботин.

Он отметил, что ОАО "Турбоатом" является крупнейшим вкладчиком банка. В.Субботин подчеркнул, что 20 августа руководство завода обратилось в прокуратуру Харьковской области с требованием разобраться в ситуации и дать надлежащую правовую оценку действиям руководства банка.

Также на сессии выступил руководитель завода "Свет шахтера" Геннадий Высоцкий, который отметил, что на счетах банка "Базис" в данный момент заморожено порядка 13 млн грн, принадлежащих предприятию и его работникам.

Руководитель ПАО "Харьковоблэнерго" Сергей Кирик также добавил, что на данный момент в банке "зависло" более 7 млн грн текущих счетов плательщиков, которые предприятие должно было направить на развитие энергосистемы области и подготовки энергосистем к зимнему периоду.

Ректор Харьковского медицинского университета Владимир Лисовой на сессии облсовета сообщил, что вуз, члены педколлектива и студенты медуниверситета не могут забрать из банка более 8 млн грн.

По словам выступавших на сессии руководителей предприятий, они обратились в прокуратуру области с требованием помочь извлечь замороженные средства из банка и дать оценку действиям руководства банка "Базис".

После выступлений руководителей предприятий и учебных заведений Харьковский областной совет принял решение проинформировать прокуратуру Италии и Римский суд, который решает вопрос об экстрадиции в Украину А.Авакова о ситуации с банком "Базис", основателем которого он является.

М.Добкин, выступая на сессии опроверг заявление оппозиционеров о том, что ситуация с банком "Базис" - "это наезд на якобы успешный банк". Он подчеркнул, что ситуация с данным банком находится исключительно в уголовной плоскости.

В то же время глава Харьковской облгосадминистрации не исключил, что за средства замороженные в банке "Базис", "могут финансироваться антиукраинские акции за границей" и "акции так называемой оппозиции".

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова. По классификации НБУ, «Базис» относится к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его наибольшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года в банке ПАО "АКБ "Базис" введена временная администрация НБУ. Нацбанк Украины постановлением №357 от 23 августа 2012 года принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора.

Следственное управление ГУ МВДУ в Харьковской области в отношении служебных лиц ПАО «АКБ «Базис» возбудило уголовное дело по обвинению в присвоении, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. В милиции сообщили, что должностные лица банка «Базис» за несколько лет незаконно вывели из финансового учреждения активы на сумму более 600 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении лиц, виновных в злоупотреблениях.

26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне. Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова из-под стражи.

В данное время Украина предоставила документы в итальянский суд и прокуратуру, чтобы они приняли решение по поводу экстрадиции А.Авакова.