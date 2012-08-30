Третьяков призывает подписать соглашение о честных выборах

Народный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся по округу № 218, предлагает всем своим соперникам подписать соглашение о честных выборах.

«Подписавшие соглашение откажутся от войны компроматов, манипулятивных технологий и грязных методов, таких, как фальсификация результатов голосования и раздача так называемой «гречки», - рассказал журналистам Александр Третьяков. – Между ними будет честная конкуренция конструктивных идей по решению проблем, которые действительно волнуют избирателей». Кандидат подчеркнул, что крайне важно, чтобы победа на выборах-2012 была достигнута честными методами.

«Особенно опасно, что любые частные выяснения отношений между политическими единомышленниками работают на раскол демократических сил. А значит, ставят под угрозу нашу общую победу на выборах в октябре», - эти слова Александра Третьякова были адресованы выдвиженцам Объединенной оппозиции и «УДАРа».

Оппозиционный депутат призвал гражданских активистов, экспертов и журналистов внимательно отслеживать ход предвыборной кампании по округу № 218 и обнародовать все возможные факты нарушения данного соглашения. А в случае применения «грязных» технологий - обращаться к руководству партий, которые выдвинули данного кандидата, чтобы требовать принятия мер, вплоть до исключения из партии и снятия с выборов.

Также Третьяков призвал кандидатов обращаться с коллективными жалобами в избирательную комиссию на любого нарушителя соглашения о честных выборах.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется по округу № 218, объединяющем части Святошинского и Оболонского районов Киева.