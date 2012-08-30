Хорошковский рассказал о заманчивом предложении от Турции

Об этом он заявил в интервью газете «День».

«Турецкая сторона предложила Украине присоединиться к созданию нового терминала на территории Турции. Ключевыми партнерами здесь выступают Турецкая государственная компания Botas (аналог украинского «Нафтогаза») и частная компания Egagas, которая владеет одним из действующих LNG-терминалов в Турции», - сказал В.Хорошковский.

Он также сообщил, что на сегодняшний день разрабатываются еще три общих с Турцией проекта в сфере энергетики.

«Первый и ключевой - партнерство в строительстве LNG-терминала на Черноморском побережье Украины. Ожидаем, что в рамках инвестиционного конкурса, который состоится в ближайшие два месяца, среди участников будут и турецкие компании», - отметил вице-премьер Украины.

Также Украина, по его словам, активно сотрудничает с Турцией в сфере изучения возможностей транспортировки газа с территории Турции на территорию Украины и участия Украины в перспективном азейбарджанско-турецком проекте TANAP, который является аналогом Nabucco, но находится на стадии подписания договоров о создании консорциума для реализации проекта.

В.Хорошковский также подчеркнул, что Украина открыта и для реализации общих энергетических проектов на территории Украины, которые включают работу «как на внутреннем энергетическом рынке, так и на внешнем с использованием газотранспортной системы Украины».