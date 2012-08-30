СБУ завершила расследование дела «днепропетровских террористов»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

"СБУ завершила расследование уголовного дела по обвинению 4 граждан Украины в совершении в 2010-2012 гг. серии взрывов в Днепропетровске, Харькове и Запорожье. Они обвиняются по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ст. 258 ч. 2-3 (теракт), ч. 2 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывных устройств)," - сообщили в пресс-центре.

По информации пресс-центра, дело насчитывает 73 тома, во время досудебного следствия допрошено 300 свидетелей, проведено 228 экспертиз.

"С сегодняшнего дня обвиняемые и защитники начали ознакомление с материалами дела, после чего дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будет направлено в суд", - сообщили в СБУ.

По данному поводу в 16.00 четверга в СБУ состоится брифинг.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, во время которого пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации МВД, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью.

По его словам, злоумышленники требовали деньги после взрывов – через СМС и интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в частности с детьми».

«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом была подсчитана общая сумма – 4,5 млн. долларов», - сообщил на пресс-конференции председатель СБУ Игорь Калинин.