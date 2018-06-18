Взрывы в Днепропетровске: криминал или политика?

По неофициальным данным, спецслужбы склоняются к «криминальной» версии взрывов в Днепропетровске - возможно, бомбы использовали для передела сфер влияния бизнес-группировки. Вместе с тем МВД в лице министра Виталия Захарченко заявляет, что количество версий теракта в Днепропетровске сужается, но основной нет. Насколько вероятна версия СБУ относительно терактов в Днепропетровске и можно ли отбросить их политическую мотивацию? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Виктор Небоженко, политолог:

ЭТО КОНФЛИКТ МЕЖДУ ДОНЕЦКИМИ И ДНЕПРОПЕТРОВСКИМИ

В любой, даже развитой стране, террористический акт сразу вызывает вопрос - а что делали спецслужбы и почему гарант национальной безопасности страны - президент, или в нашем случае просто главный житель Межгорья, - не защитил людей?

Если нарушается спокойствие людей, значит, власть не является гарантом стабильности. Поэтому политика в любом случае здесь присутствует. Не важно, кто при власти: Ющенко, Кучма или Янукович.

Это способ критики, и она направлена на одного человека. Даже если в этом деле принимали участие спецслужбы какого-то уровня, даже если это было выяснение отношений между бандитами, Янукович должен рассматривать это как вызов лично себе как человеку, который говорит, что выстроил жесткую административную вертикаль как условие стабильности. Это удар по стабильности. Поэтому важно, что нам рассказывают анонимные - обратите внимание - сотрудники спецслужб. Нам бы желательно услышать официальную точку зрения от конкретного генерала СБУ, который возьмет на себя эту удивительную версию. Потому что возникает много вопросов. Например: как так, что в Донецке все тихо, в 90-х годах уже всех перестреляли, в Харькове тихо - там Кернес и Добкин, Одесса сдалась, и получается, что единственный город, который еще не захвачен - это Днепропетровск. Поэтому версия о конфликте криминальных группировок по своей провокационности очень сильно бьет опять же по сегодняшнему президенту.

Если говорить о версии, я считаю, что это все же конфликт между донецкими и днепропетровскими. Потому что внутри Днепропетровска еще в 1990-х годах установились консенсусы, балансы, и там не может такого случиться, что убивают мультимиллионера или подрывают мусорные ящики ... Днепропетровск раньше других городов вступил в цивилизационные, хотя и жесткие, бизнес-отношения, а в Донецке выяснения бизнес-отношений закончилось в 2000 году. И теперь донецкие группировки, пользуясь сегодняшним административными и правовыми преимуществами, конечно, хотят подчинить себе Киев. Речь идет о борьбе за крупные состояния.

Петр Недзельский, бывший полковник военной разведки:

ЕСЛИ БЫ БЫЛА ПОЛИТИКА, БЫЛИ БЫ МАССОВЫЕ ЖЕРТВЫ

Я думаю, что это однозначно криминал. Это видно из рода взрывчатки, по количеству пострадавших. Не ставилась цель покалечить как можно больше людей, не было гвоздей, осколков, люди пострадали только от осколков урн. Цель была - напугать.

Если бы это было что-то политическое, то должны были быть мощные взрывы, массовые жертвы. Так всегда делают политические террористы. А тут как-то вроде и бабахнули, но не очень сильно, будто и террорист, но некий гуманный. Это очень похоже на провоцирование правовых органов, которые, видимо, кому-то в бизнесе наступили на хвост.

Это же не обязательно криминальные авторитеты. Любой обиженный бизнесмен средней руки, но с определенным достатком, мог сделать взрывчатку, заложить ее в урну, сделать такую бяку милиции, налоговой или СБУ, которые наехали на его бизнес. Но чтобы не брать на себя грех за кровь людей, чтобы не убивать, заложил немного взрывчатки, чтобы как можно меньше людей пострадало. А если бы были бумажные коробки, то вообще никто бы не пострадал. И это совпало с непростой ситуацией в стране.

Я уверен, там никакой политики нет.

Николай Мельниченко, майор СБУ в запасе:

КРИМИНАЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ - ЭТО ВЕРСИЯ ДЛЯ ДЕБИЛОВ

Это версия для дебилов. Тот, кто распространяет такую информацию или сам дебил, или рассчитывает, что несколько дебилов в нее поверят.

Какие криминальные разборки? О чем вы говорите? Если есть криминальные разборки, то они направлены на то, чтобы, скажем, взорвать кассу. Они должны иметь какие-то символическое завершение. А в том, чтобы подорвать урну, нет ни одного уголовного почерка. Это делалось для устрашения, чтобы посеять панику. Это чисто политический текст.

Террористический акт в этой самой Днепропетровской области был 2 октября 1999 года, тогда все в Украине говорили о Каневской четверке, о том, что единственным кандидатом на президентских выборах от оппозиции будет Александр Мороз. Что после этого происходит? Бросается граната в Кривом Роге на кандидата в президенты Витренко и сразу через полчаса объявляется, что это сделало доверенное лицо Мороза Сергей Иванченко и его фотография моментально размещается на всех телеканалах. А за несколько дней до этого Кучма с Деркачем говорят, что рейтинг оппозиции очень сильно растет и дает указание СБУ, чтобы против Мороза применили силу. Иванченко приговорили, а через четыре года сам же Кучма его помиловал. Как это так?

Я абсолютно убежден, то, что произошло в Днепропетровске, сделали те же ребята из спецслужб, которые бросили гранату в Кривом Роге.

Опрашивала Яна Солнцева