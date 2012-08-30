США тоже разочарованы решением Высшего спецсуда по делу Тимошенко

США разочарованы решением суда кассационной инстанции, который отклонил кассационную жалобу защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор ей в «газовом деле» и оставил этот приговор в силе, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Виктория Нуланд.

Таким образом США присоединились к заявлениям об обеспокоенности этим решением, которые уже высказали, в частности, в Великобритании, ЕС или ПАСЕ, отмечает Радио Свобода.

В среду Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам признал законным и оставил в силе приговор Юлии Тимошенко по «газовому делу», которым ее приговорили к семи годам лишения свободы, отказав ее защите в удовлетворении жалобы, в которой просили признать незаконными решения Печерского районного суда и Апелляционного суда Киева, а дело закрыть из-за отсутствия в действиях Тимошенко состава преступления.