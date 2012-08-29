В Великобритании разочарованы решением Высшего спецсуда по делу Тимошенко

Об этом заявил министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон, сообщает Тиждень.ua.

«Мне очень обидно слышать, что Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отклонил последнюю жалобу Юлии Тимошенко на решение против нее от 11 октября 2011 года. Мы постоянно обращали внимание на озабоченность независимых экспертов по поводу проведения суда над госпожой Тимошенко и другими представителями оппозиции», - отметил дипломат.

«Великобритания будет продолжать давить на Украину, чтобы она прекратила выборочное правосудие и обеспечила, чтобы оппозиция могла в полной мере участвовать в свободных и справедливых парламентских выборах в октябре. Без четких доказательств, что Украина поддерживает демократию и верховенство права, продвижение соглашения об ассоциации Украины с ЕС и дальше будет затруднено», - добавил Лидингтон.