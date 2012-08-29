Янукович сделал подарок монастырю

Как сообщает пресс-служба главы государства, службу, которая состоялась в день десятой годовщины смерти святого отца, отправил настоятель Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря епископ Алипий.

«Все, что отец Зосима нам завещал, мы помним и чтим, - сказал В.Янукович. - Кланяюсь ему, кланяюсь той святой памяти о нем, которая живет в наших душах».

Президент возложил цветы на могилу схиархимандрита Зосимы.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион поблагодарил В.Януковича за посещение святой обители. «Мы благодарим вас за те молитвы, которые вы произнесли на святой горе Афон, прося Бога и Божию Матерь о покровительстве и благословении нашей любимой Украины», - сказал митрополит Илларион.

Президент также передал настоятелю монастыря сертификат на микроавтобус для нужд обители.

Справка УНИАН. По данным Википедии, Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Алексеевич Сокур; родился 3 сентября 1944 г., село Косолманка, Верхотурский район, Свердловская область). Почитался верующими как старец и прозорливец.

В Донецкой епархии с 1975 г.

19 сентября 1997 года схиархимандрит Зосима обвенчал будущего президента Украины Виктора Януковича с его супругой Людмилой.

1 февраля 1998 года о. Зосима был назначен духовником Донецкой епархии.

29 августа 2002 года о. Зосима скончался. Похоронен на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в часовне около Свято-Успенского собора. Среди тысяч верующих, пришедших проститься со схиархимандритом Зосимой, был и В.Янукович, бывший на тот момент губернатором Донецкой области.