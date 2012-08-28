Теличенко: Решение ЕСПЧ по делу Тимошенко будет через полтора-два месяца

Об этом УНИАН по телефону сообщила защитник Ю.Тимошенко в ЕСПЧ Валентина Теличенко.

«Решение по жалобе следует ожидать не раньше, чем через полтора-два месяца», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ЕСПЧ провел публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено на более позднем этапе.

Ю.Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое обращение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного рассмотрения в суде первой инстанции так называемого "газового" дела.

Сегодняшние слушания состоялись в городе Страсбург (Франция). В суде Ю.Тимошенко представляли защитники Сергей Власенко, Валентина Теличенко и дочь Евгения Тимошенко.

На заседании выступил и представитель Украины в Европейском суде по правам человека Назар Кульчицкий.

Защитники Ю.Тимошенко и Н.Кульчицкий также ответили на вопросы судей ЕСПЧ.

Всего в рассмотрении жалобы Ю.Тимошенко принимали участие 8 судей ЕСПЧ.