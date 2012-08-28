В Страсбурге адвокат Тимошенко рассказывает, как издевались над ее подзащитной

Об этом она заявила сегодня в Европейском суде по правам человека, который начал рассмотрение дела Ю.Тимошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщина».

Так, в своем выступлении В.Теличенко отметила, что после того, как Ю.Тимошенко была незаконно арестована, ей не оказывалась соответствующая медицинская помощь, а ее права постоянно нарушались.

В частности, она напомнила, что судебные заседания по газовому делу проводились почти ежедневно с утра до вечера, при этом у Ю.Тимошенко не было возможности для защиты, ее содержали в ужасных условиях в Лукьяновском СИЗО, а в декабре 2011 году она была повторно арестована (при этом судебное заседание происходило прямо в камере, где больная Ю.Тимошенко не могла подняться с постели).

"Права Юлии Тимошенко постоянно нарушались и нарушаются", - подчеркнула В.Теличенко.

Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека сегодня проводит публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено на более позднем этапе.

Ю.Тимошенко пожаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение статьи 3 (нечеловеческое поведение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного разбирательства в суде первой инстанции "газового дела».

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.