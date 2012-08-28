Чорновил говорит, что оппозиция совершает «огромную ошибку»

Одна из главных ошибок оппозиции - считать, что разочарованный во власти избиратель поддержит именно объединенную оппозицию, ведь на сегодня рейтинг недовольства оппозицией тоже достаточно высок.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат Тарас Чорновил.

«На сегодня избиратель растерян и разочарован. Мне кажется, огромная ошибка оппозиции считать, что избиратель - недовольный властью, который против власти - за них. Они не учли одного, что недовольство оппозицией тоже очень высокое, плюс растерянность и разочарование, плюс выдвижение списков и выдвижения в округах - в моем округе от одной партии, которая входит в оппозиционный блок идет 8 кандидатов, от другой, которая тоже входит в оппозиционный список, по-моему 9 кандидатов - это в одном избирательном округе», - отметил Чорновил.