Мороз теперь посыпает голову пеплом за коалицию с ПР и КПУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, кандидат в народные депутаты А.Мороз признает, что «оппозиционная партия, которой была и есть Социалистическая партия Украины, не могла и не может входить в коалицию с бизнесовыми партиями. Именно поэтому попытка создать коалицию с «Нашей Украиной» и БЮТ в 2006 году, как и создание коалиции с Партией регионов и коммунистами, были ошибкой. Обвиняю в этой ошибке исключительно себя. Прошу прощения у однопартийцев и тех, кто возлагает надежды на нашу партию».

Также А.Мороз заявил, что он сознательно отошел от руководства партией.

Бывший председатель СПУ считает, что «последовательная борьба за лучшую жизнь людей, за социальную справедливость требует прихода к власти новых, честных и энергичных политиков».

«Сегодня Социалистическая партия идет на выборы в Верховную Раду очищенной от приспособленцев, обновленной, во главе с молодыми амбициозными единомышленниками и перспективным лидером партии - Петром Устенко», - отметил А.Мороз и добавил, что в списке СПУ нет олигархов и тех, кто чем-то скомпрометировал себя в глазах людей.

«Я полностью доверяю новому руководству и уверен, что СПУ останется последовательной левой политической силой, которая будет бороться за справедливость, солидарность и демократический социализм», - заявил А.Мороз.