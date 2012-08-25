Литвин: Янукович требует программу развития украинского языка еще до выборов

Об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, возможно ли принятие этой программы в ближайшее время.

Председатель ВР отметил, что по этому поводу имел продолжительную дискуссию с главой государства.

«Я имел продолжительную встречу с Президентом Украины, и первый вопрос, который обсуждался, - именно этот вопрос… Позиция Президента заключается также в том, что нужно принять эту программу до выборов и предусмотреть насыщенное финансирование», - сказал В.Литвин.

Спикер выразил убеждение, что к разработке такой программы не нужно привлекать большое количество специалистов.

«Для начала нужны средства на книгоиздание, распространение украинских изданий, поддержку коллективов», - добавил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

8 августа Президент Украины В.Янукович подписал данный закон и 10 августа он вступил в силу.

Также 8 августа Президент подписал поручение «относительно усовершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине».

В частности, В.Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 13 августа 2012 года образовать рабочую группу с привлечением общественности, известных деятелей образования, науки и искусств, ведущих специалистов по языковым вопросам для разработки и внесения системных предложений по усовершенствованию законодательства относительно порядка применения языков в Украине.

До 27 августа поручено обеспечить безотлагательную разработку с привлечением указанной рабочей группы и утверждение Государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка.