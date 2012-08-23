Янукович собрался на богомолье
20:15, 23 августа 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович 26 августа посетит гору Афон на северо-востоке Греции.
Виктор Янукович решил помолиться
Глава Украинского государства побывает на Афоне з двухдневным паломничеством, сообщила информационная служба AFP со ссылкой на представителя старейшего в мире монастырского государства.
В последний раз В.Янукович посещал Афон в октябре 2011 года в рамках его официального визита в Грецию.
В этот раз Президент Украины помолится в трёх монастырях Афона, передает ВВС Украина.
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