Янукович собрался на богомолье

Глава Украинского государства побывает на Афоне з двухдневным паломничеством, сообщила информационная служба AFP со ссылкой на представителя старейшего в мире монастырского государства.

В последний раз В.Янукович посещал Афон в октябре 2011 года в рамках его официального визита в Грецию.

В этот раз Президент Украины помолится в трёх монастырях Афона, передает ВВС Украина.