Януковича полностью поддерживают лишь 13% украинцев
13:08, 23 августа 2012Политика
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Президента Виктора Януковича полностью поддерживают 12,6% граждан Украины, в то время как не поддерживают - 47%.
Власть катастрофически теряет доверие
Об этом, как сообщает ZN.UA, свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива. В начале президентской каденции уровень поддержки Януковича был почти 40% против 23%, которые не поддерживают курс главы государства. Таким образом, поддержка Януковича снизилась в три раза, число тех, кто не поддерживает, увеличилось вдвое.
Кроме того, украинцы не поддерживают деятельность парламента и правительства. Полностью поддерживают деятельность первого - 4%, второго - 7%; не поддерживают - 54 и 48% соответственно.
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