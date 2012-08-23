Януковича полностью поддерживают лишь 13% украинцев

Об этом, как сообщает ZN.UA, свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива. В начале президентской каденции уровень поддержки Януковича был почти 40% против 23%, которые не поддерживают курс главы государства. Таким образом, поддержка Януковича снизилась в три раза, число тех, кто не поддерживает, увеличилось вдвое.

Кроме того, украинцы не поддерживают деятельность парламента и правительства. Полностью поддерживают деятельность первого - 4%, второго - 7%; не поддерживают - 54 и 48% соответственно.