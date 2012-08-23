Тигипко: за недоплатой по стипендиям пока никто не обращался

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко журналистам в Кабинете министров.

«Если будут какие-то обращения от университетов или от других учебных заведений по поводу выплаты сниженных стипендий, то такие обращения будут удовлетворены и стипендии доплачены студентам», - сказал С.Тигипко.

Он отметил, что пока таких обращений не было.

В то же время, комментируя акции протеста студентов, которые время от времени проходят и посвящены невыплате стипендий, С.Тигипко сказал: «Политические причины сказать, что нужно государству очень внимательно следить за стипендиями, есть, но оснований сегодня говорить о сокращении - нет».

По теме: Студенты угрожают Майданом

Как сообщал УНИАН,22 августа, около 50 студентов возле здания Кабинета министров требовали от премьер-министра Николая Азарова отмены постановления правительства от 13 июня об изменениях индексации стипендии.

Ранее активисты студенческих общественных организаций заявляли о намерении подать в суд иск к Кабмину и Министерству образования с требованием отменить правительственное постановление №526 от 13 июня 2012 года об изменении порядка индексации стипендий.

По их словам, согласно этому решению Кабмина стипендии фактически уменьшились на сумму от 150 до 250 грн., и уже в июле студенты получили меньшие выплаты, чем в июне.

«Если 1 сентября студенты на своих карточных счетах не увидят возмещения денег за летние месяцы, то они (власть – УНИАН) увидят еще один майдан – это будет студенческий майдан», - заявил, в частности, председатель Молодого народного руха Иван Крулько.